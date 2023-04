Un jeune militaire inculpé pour la fuite de documents secrets américains

Un jeune militaire de 21 ans, Jack Teixeira, soupçonné d'être à l'origine de la fuite d'une série de documents confidentiels américains sur la guerre en Ukraine, qui met Washington dans l'embarras, a été inculpé vendredi par la justice fédérale.



Cet engagé au sein de la Garde nationale aérienne, présenté vendredi devant une cour fédérale de Boston, a été inculpé pour "conservation et transmission non autorisées d'informations relatives à la défense nationale", et "retrait et conservation non autorisés de documents ou de matériels classifiés", selon un document judiciaire