Un léopard des neiges testé positif au Covid dans un zoo américain

Un léopard des neige testé positif à la Covid

Un léopard des neiges du zoo de San Diego, aux États-Unis, a été testé positif au coronavirus. Il n’avait pas encore été vacciné, contrairement à d’autres animaux du parc.

Jeudi dernier, les spécialistes de la faune sauvage ont remarqué que le léopard des neiges toussait et présentait un écoulement nasal, a indiqué le zoo dans un communiqué. Les tests préliminaires ont confirmé la présence du virus qui cause le Covid-19. Le zoo a ajouté qu’il ignorait comment l’animal avait été infecté.

Vaccination des animaux sauvages

En janvier, les soigneurs ont commencé à vacciner les animaux avec un vaccin expérimental, qui n’est pas destiné à un usage humain. Le zoo a vacciné plusieurs grands singes après que les gorilles du zoo ont été testés positifs au virus. Ces derniers sont depuis complètement rétablis.





Les équipes vétérinaires se concentrent sur les animaux sauvages les plus susceptibles de contracter le virus, notamment les léopards, les lions, les tigres, les guépards, les jaguars et les pumas.





Quarantaine

En attendant, le léopard des neiges infecté semble bien se porter et ne présente aucun autre symptôme. Le léopard des neiges partage son habitat avec une femelle léopard des neiges et deux léopards de l’Amour. Ces animaux ont été mis en quarantaine et sont surveillés de près.