Un nouveau gouvernement en Israël, le premier sans Netanyahu en 12 ans

Absence de Benjamin Netanyahu après 12 ans comme PM

Après 12 ans de règne ininterrompu de Benjamin Netanyahu, Israël s'est réveillé lundi avec un nouveau Premier ministre, l'ultra-droitier Naftali Bennett, qui va devoir rapidement prendre ses marques à la tête d'une coalition hétéroclite sans direction claire face aux nombreux défis.

Avec 60 députés pour la nouvelle "coalition du changement" et 59 contre (sur 120 à la Knesset), le Parlement a tourné dimanche la page Netanyahu, Premier ministre le plus pérenne de l'histoire d'Israël. Mais la scission claire au Parlement risque de rendre la tâche dure à l'équipe de M. Bennett.

Âgé de 49 ans, Naftali Bennett prend les rênes d'un gouvernement hétéroclite de 26 ministres, représentant la gauche, le centre et la droite, ligués par leur seule volonté de chasser du pouvoir M. Netanyahu, inculpé et jugé pour corruption.





La coalition devra ainsi trouver un terrain d'entente sur plusieurs questions comme la relance économique, la colonisation israélienne dans les Territoires palestiniens occupés ou même la question sensible de la relation entre État et religion.





Premier test mardi. Elle sera confrontée au défi d'une marche prévue ce même jour par l'extrême droite à Jérusalem-Est, secteur palestinien occupé depuis 1967 et annexé par Israël.





Le mouvement palestinien Hamas a menacé de représailles si cette marche se tenait près de l'esplanade des Mosquées, théâtre de violentes manifestations en mai contre la colonisation qui avaient été l'étincelle d'une guerre de 11 jours entre le Hamas et Israël, des ennemis jurés.





Le mouvement islamiste armé, au pouvoir dans l'enclave palestinienne de Gaza sous blocus israélien, a d'ailleurs estimé que le nouveau gouvernement ne changeait "rien" à ses relations avec Israël.

Présentation du gouvernement

Le nouveau Premier ministre israélien Naftali Bennett (49 ans) a présenté son nouveau gouvernement lundi. Les 27 ministres de la nouvelle coalition ont été photographiés à Jérusalem avec le président Reuven Rivlin.





La coalition comprend huit partis, sans le Likoud de l’ex-Premier ministre Netanyahu, qui détiennent ensemble la majorité des sièges de la Knesset. Celle-ci a voté dimanche avec la plus petite majorité possible en faveur de cette formation.





Naftali Bennett, millionnaire et ancien ministre de la Défense, dirigera le gouvernement pendant deux ans, avant de céder sa place à son partenaire de coalition Yair Lapid, un politicien centriste et ancien présentateur de télévision. Ce dernier occupera d’abord le poste de ministre des Affaires étrangères.





Le président Rivlin sera d’ailleurs également remplacé le 9 juillet par Isaac Herzog, qui a remporté les dernières élections présidentielles.





Pour l’Autorité palestinienne, le départ de Netanyahu “marque la fin d’une des pires périodes” du conflit

Le Premier ministre palestinien Mohammed Shtayyeh a estimé lundi que le départ de Benjamin Netanyahu du pouvoir marquait “la fin d’une des pires périodes du conflit” israélo-palestinien, au lendemain de l’intronisation d’un nouveau gouvernement en Israël.





Les principales réactions internationales

Le président américain Joe Biden a déclaré dans un communiqué avoir “hâte de travailler” avec M. Bennett “pour renforcer tous les aspects de la longue et étroite relation entre nos deux pays”. Israël n’a pas de meilleur ami que les États-Unis. Le lien entre nos peuples est la preuve de nos valeurs partagées et de décennies d’étroite coopération”, a-t-il ajouté.





“J’espère que votre travail à la tête du gouvernement facilitera une nouvelle étape d’une coopération bilatérale constructive dans tous les domaines”, a déclaré le président russe Vladimir Poutine au nouveau Premier ministre israélien dans un message diffusé par le Kremlin. La coopération russo-israélienne “d’un intérêt vital pour nos peuples”, renforcera “la paix, la sécurité et la stabilité au Moyen-Orient”, a-t-il ajouté.





“Félicitations au Premier ministre @naftalibennett et au Premier ministre suppléant & MAE @yairlapid pour la prestation de serment du nouveau gouvernement israélien”, a écrit le président du Conseil européen Charles Michel dans un message posté sur son compte Twitter. “Dans l’attente de renforcer le partenariat UE-Israël pour une prospérité commune et vers une paix et une stabilité régionale durable”, a-t-il ajouté.









“L’Allemagne et Israël sont liés par une amitié unique que nous voulons renforcer encore. Dans cet esprit, j’ai hâte de coopérer étroitement avec vous”, a déclaré Mme Merkel dans un message adressé à M. Bennett et rendu public par sa porte-parole Ulrike Demmer sur Twitter.





Le chef de la diplomatie britannique Dominic Raab s’est “réjoui de poursuivre la coopération en matière de sécurité, commerce et changement climatique et de travailler ensemble pour garantir la paix de la région”.





“Le Canada et Israël sont de proches amis, unis par des valeurs démocratiques communes, une longue tradition de coopération et des liens dynamiques entre leurs populations”, a souligné le Premier ministre canadien Justin Trudeau.





Il a rappelé qu’Ottawa “demeure fermement engagé en faveur d’une solution à deux États permettant aux Israéliens et aux Palestiniens de vivre dans la paix, la sécurité et la dignité, sans crainte et dans le respect des droits de la personne”.





Le Premier ministre palestinien Mohammed Shtayyeh a estimé lundi que le départ de Benjamin Netanyahu du pouvoir marquait “la fin d’une des pires périodes du conflit” israélo-palestinien.





La République islamique d’Iran, ennemi d’Israël, a dit n’attendre aucun changement. “Je ne pense pas que la politique du régime d’occupation à Jérusalem changera avec l’arrivée de telle personne ou le départ de telle personne”, selon le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Saïd Khatibzadeh.