Un octogénaire tente de se suicider après avoir reçu un faux mail l’accusant de pédophilie

Tentative de suicide du vieux de 80 ans accusé de pédophilie

Un homme de 82 ans a voulu mettre fin à ses jours dimanche dernier dans le Var. Il venait de recevoir un faux mail de la police l’accusant de pédophilie et de pédopornographie.





L’octogénaire se trouvait en week-end avec sa femme à Bandol lorsqu’il a sauté dans le vide du deuxième étage. Il souffre de multiples fractures et a été hospitalisé, rapporte Var-Matin. Il avait reçu quatre jours auparavant un mail frauduleux, soi-disant envoyé par la brigade de protection des mineurs (BPM) et rédigé par Christophe Molmy, l’ancien chef de la brigade de recherche et d’intervention (BRI) de Paris.





“Je vous contacte peu après une saisie informatique de cyber-infiltration (…). Vous faites l’objet de plusieurs accusations judiciaires en vigueur : Pédopornographie, Pédophilie, Exhibitionnisme, cyber-pornographie”, pouvait-on notamment lire.