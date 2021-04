Un patron de la mafia albanaise recherché depuis 17 ans arrêté à Bruxelles

Arrestation d'un chef de la Mafia Albanaise

Un chef de la mafia albanaise que les forces de police internationales traquaient depuis 17 ans a été arrêté à Bruxelles. Les autorités judiciaires de la capitale ont confirmé l’information à nos confrères de Het Laatste Nieuws. Ilir M. (56 ans), surnommé “Il Dottore” ou “le docteur”, a été condamné à 29 ans de prison au total et était porté disparu depuis 2004. Il apparaît aujourd'hui qu’il vivait à Bruxelles avec sa femme et ses enfants.

La police et la justice refusent de s’épancher sur l’affaire, mais selon la presse italienne, le grand criminel albanais a été traqué par la brigade antimafia de la ville de Lecce, dans le sud de l’Italie. Une information que le tribunal de Bruxelles n’a pas confirmée.





“L’homme a été arrêté par la police belge à Saint-Josse-ten-Noode le 2 mars”, a déclaré un porte-parole du tribunal de Bruxelles à Het Laatste Nieuws. Cette opération a probablement été réalisée par des agents de l’équipe FAST (Fugitive Active Search Team) de la police fédérale.





Faux nom

L’Albanais vivait probablement depuis des années sous les radars à Bruxelles. Il a utilisé des documents falsifiés et un faux nom. On ne sait pas s’il était enregistré ici, et s’il travaillait ou disposait d’un autre revenu. Encore une fois, le tribunal et la police refusent de communiquer à ce sujet.





On ignore également si Ilir M. est soupçonné d’actes criminels dans notre pays. “Son arrestation a été effectuée dans le cadre de deux mandats d’arrêt européens pour trafic de stupéfiants”, explique le tribunal. “Une condamnation à 14 ans en 2004 et à 15 ans en 2012".





Trafic de drogue

Selon la presse italienne, Ilir M. était considéré, à l’époque de ces deux condamnations, comme une figure clé du trafic de drogue à grande échelle impliquant du cannabis, du haschisch et de l’héroïne.