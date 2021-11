Un père se fait justice et tue le petit ami de sa fille, vendue à un trafic sexuel

Trafic sexuel de jeune fille

John Eisenman, un père de famille de l’État de Washington, a tué le petit ami de sa fille après avoir appris qu’il l’avait vendue à un réseau de trafic sexuel. Il a été arrêté vendredi, selon le journal américain USA Today.





Selon les autorités, le papa aurait appris en octobre 2020 que sa fille avait été vendue dans un réseau de trafic sexuel autour de Seattle, et Andrew Sorensen, 19 ans, identifié comme le petit ami de la fille “pourrait être le responsable de sa vente”, explique USA Today.





Plus tard dans le mois, le père de famille a pu sauver sa fille et la ramener dans la région de Spokane. C’est alors qu’il a décidé de faire justice soi-même en enlevant le jeune homme et en le ligotant dans le coffre de son véhicule. John Eiseman a ensuite “agressé la victime en la frappant à la tête avec un parpaing, puis l’a poignardé à plusieurs reprises, causant sa mort”, a déclaré la police de Spokane.





Selon USA Today, après la mort de la victime, la police a déclaré que John Eisenman a laissé le véhicule dans une zone éloignée dans une partie nord du comté de Spokane. Il a fallu presque un an, que des personnes fouillent la voiture pour trouver le corps.





Le 29 octobre, les agents ont arrêté John Eisenman, 60 ans, et l’ont inculpé de meurtre au premier degré.