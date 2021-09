Un policier envoie une ado de 15 ans au sol avec un violent coup de pied

Un policier filmé en train de frapper une jeune fille de 15 ans au sol lors d’un incident choquant survenu dimanche 26 septembre à Norwich, en Angleterre, fait l’objet d’une enquête par l’organisme de surveillance de la police.



L’incident s’est produit à l’extérieur d’un restaurant indien à Norwich, Norfolk, aux alentours de 17 heures le dimanche 26 septembre.



Les images montrent l’officier courant sur la scène et donnant un coup de pied à la taille de la fille avec son pied gauche, forçant l’adolescente à tomber au sol.



Les deux filles ont été arrêtées et libérées sous caution, mais la police de Norfolk n’a pas confirmé les motifs de leur arrestation.



Un porte-parole de la police a déclaré : “Nous sommes au courant d’une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux suite à un incident survenu à Norwich dimanche. L’affaire a été volontairement transmise au Bureau indépendant de la conduite de la police (BICP) et une enquête est en cours”.