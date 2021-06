Un policier reconnu coupable de l’homicide involontaire de l’ancien footballeur d’Aston Villa Atkinson

Sa mort à l’âge de 48 ans en août 2016 avait mis en question la généralisation du Taser. Dalian Atkinson, qui a notamment évolué à Aston Villa dans les années 1990, est mort après avoir reçu une décharge de pistolet à impulsion électrique de trente-trois secondes infligée par la police, à Telford, à la suite d’un incident au domicile de son père. La justice britannique a reconnu mercredi 23 juin un policier coupable de l’homicide involontaire de l’ancien footballeur professionnel.





Un policier de 43 ans, Benjamin Monk, avait été inculpé pour meurtre. Après plus de dix-huit heures de délibération, les jurés d’un tribunal de Birmingham l’ont jugé à l’unanimité innocent de meurtre mais coupable d’homicide involontaire. Le policier a affirmé qu’il avait pris peur alors qu’Atkinson était apparemment en proie à une crise de démence, proférait des menaces de mort et avait brisé une porte en verre près de la maison où il avait passé son enfance, à Telford, à une quarantaine de kilomètres de Birmingham.





Le père du joueur avait déclaré à l’époque au Daily Mail : « La dernière chose qu’il a dite est “Ne bouge pas” quand la police est arrivée à la porte. Il était très menaçant. Il était dans tous ses états. Je ne sais pas s’il était ivre ou sous l’emprise de drogues, mais il était très agité. »





Lire aussi Grande-Bretagne : un ex-footballeur professionnel tué par une décharge de Taser de la police

Légitime défense

Lors du procès, la représentante du parquet, Alexandra Healy, avait estimé que le déroulement des faits montrait que l’agent « n’agissait pas sous le coup de la légitime défense ». Il « a continué d’appuyer sur la détente pendant plus de six fois la longueur de la phase de cinq secondes recommandée », a-t-elle déclaré.





L’ancien sportif noir, qui souffrait de graves problèmes rénaux, a également reçu deux coups de pied au front suffisamment forts pour laisser l’empreinte des lacets, selon elle. L’agent de police avait déclaré que Dalian Atkinson essayait de se relever lorsqu’il lui a donné des coups de pied à l’épaule de légitime défense en dernier recours, après avoir manqué de cartouches Taser.









Dalian Atkinson avait commencé sa carrière dans le club d’Ipswich Town, avant de se faire connaître sous les couleurs de Sheffield Wednesday, en 1989. L’attaquant était alors parti à la Real Sociedad, en Espagne, avant de revenir en Angleterre, cette fois à Aston Villa. Il avait inscrit le premier but du club en Premier League, le 15 août 1992, et avait remporté la récompense du but de l’année lors de cette même saison 1992-1993. Il avait par la suite joué à Fenerbahçe, en Turquie, en Arabie saoudite et en Corée du Sud.