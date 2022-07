Un pompier pyromane et élu local à l’origine des feux de forêt: “Il n’était pas soupçonnable”

Pompier Pyromane en France

Un incendie qui a brûlé 800 hectares de végétation près de Montpellier, dans l’Hérault, a été fixé ce mercredi. Mais les aveux d’un sapeur-pompier local ont suscité un vif émoi au sein de la population et de la profession. Le pyromane de 36 ans a en effet reconnu être à l’origine de nombreux départs de feu survenus ces dernières semaines, révèle BFMTV.





L’incendie est désormais fixé. Aucune victime n’est à déplorer et aucune habitation n’a été touchée, a annoncé ce mercredi la préfecture de l’Hérault. Le feu, qui s’était déclaré ce mardi à deux endroits d’une zone heureusement peu peuplée, a néanmoins brûlé 800 hectares, a précisé la même source. Au total, près de 650 pompiers ont été mobilisés, appuyés par d’importants moyens aériens. Hérault: le pompier mis en examen pour avoir déclenché plusieurs départs de feu placé en détention provisoire pic.twitter.com/W77PCn9nwn — BFMTV (@BFMTV) July 29, 2022





Un pompier pyromane aux aveux

Interpellé dans la nuit de mardi à mercredi, un suspect a reconnu avoir déclenché plusieurs feux sur le territoire du département ces dernières semaines, notamment celui du 22 mai à Saint-Privat, celui du 21 juillet à Saint-Jean-de-la-Blaquière et quatre autres la nuit du 26 au 27 juillet dans la même commune. L’auteur a été dénoncé par plusieurs témoins, placé en garde à vue puis en détention provisoire.





Un sapeur-pompier et élu local

L'homme, âgé de 36 ans et père de deux enfants, est bien connu de la région. Il était non seulement sapeur-pompier volontaire et sapeur-forestier, soit responsable de la prévention des feux de forêt, mais aussi... élu adjoint du maire du village de Saint-Jean-de-la-Blaquière, où il réside, précise BFMTV. Il était d’ailleurs particulièrement passionné par son sa fonction et publiait régulièrement sur les réseaux sociaux des photos des opérations sur lesquelles il était mobilisé. Un homme “timide", “discret”, qui connaissait “parfaitement le terrain”, a réagi le maire du village: “Il n’était pas soupçonnable”, a-t-il confié, consterné (voir vidéo ci-dessous). Les habitants du village et ses collègues sont sous le choc.





“Adrénaline" et “excitation”

L’année passée, l’homme du feu avait tenu des propos interpellants, a posteriori, lors d’un entretien accordé au “Journal toulousain”: il y évoquait un “métier de passion”, “l’adrénaline” et son “excitation” lors des missions. Lors de ses aveux, il a déclaré avoir “agi dans le but de s’extraire d’un cadre familial oppressant” et dans un “besoin de reconnaissance sociale”.