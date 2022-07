Une bourse scolaire pour aider les enfants des familles riches: la mesure qui divise l’Espagne

Isabel Diaz Ayuso, Bourse scolaire en Espagne

La présidente de la région de Madrid, Isabel Diaz Ayuso, vient d’annoncer la mesure: les familles madrilènes dotées de revenus supérieurs à 100.000 euros par an pourront désormais bénéficier d’une bourse pour scolariser leurs enfants dans l’enseignement privé. Les socialistes jugent la démarche “honteuse”.





Représentante du Parti populaire (PP), à droite de l’échiquier politique espagnol, Isabel Diaz Ayuso dirige la Communauté de Madrid depuis 2019. Avec le gouvernement régional, elle vient de relever radicalement le plafond salarial de référence dans le processus d’octroi d'une bourse scolaire. Jusqu’alors fixé à 30.000 par an, celui-ci est en effet passé à 108.000 euros pour un enfant à charge, 144.000 € pour deux et 180.000 € pour trois. Ils pourront bénéficier d’une aide de 2.000 à 3.750 euros par an pour s'inscrire dans l’enseignement privé, relate Ouest-France.





“Classe moyenne”

Isabel Diaz Ayuso considère que ces familles sont issues de la “classe moyenne” et qu’elles ont “du mal à joindre les deux bouts”, en raison de la hausse “de l’inflation, des coûts de l’énergie et de l’inaction du gouvernement”. Ces familles “aux revenus vulnérables” ne seront en rien “lésées”, a-t-elle assuré. Au total, plus de 60.000 élèves de cette tranche privilégiée de la société madrilène devraient profiter de cette aide. Entre 18.000 et 20.000 d’entre eux seront issus de foyers aisés, selon les calculs du gouvernement régional.





“Une mesure honteuse”

À gauche, dans les rangs socialistes notamment, la mesure ne passe pas. Pilar Alegria, ministre de l’Éducation au sein du gouvernement de Pedro Sanchez, dénonce une “mesure honteuse”, un “signe de réelle insensibilité sociale”: “Il est injuste que les impôts de la classe ouvrière aillent aux hauts revenus?”, a-t-elle déclaré. “Qu’ils interrogent les travailleurs qui les entourent: le mécanicien, l’enseignant, le caissier… et ils verront par eux-mêmes quels sont les problèmes réels qu’ils rencontrent pour joindre les deux bouts”, a-t-elle ajouté sur Twitter .