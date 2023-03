Une dizaine de tirailleurs vont rentrer au Sénégal grâce à une aide de l'Etat français

Une dizaine de tirailleurs d'origine sénégalaise vivant en France vont pouvoir rentrer au Sénégal en avril grâce à une aide financière exceptionnelle de l'Etat français, a-t-on appris mercredi auprès du cabinet de la secrétaire d'Etat aux Anciens combattants.





"Cette aide importante, et exceptionnelle", décidée par la secrétaire d'Etat aux Anciens combattants et à la Mémoire Patricia Mirallès, s'inscrit "dans le cadre de la solidarité que l'Etat a envers les anciens combattants et qui va permettre à ces tirailleurs de pouvoir rentrer chez eux dans de bonnes conditions", a précisé à l'AFP l'un de ses conseillers.





Cette aide a pour but de financer le voyage retour, le déménagement et la réinstallation de ces personnes au Sénégal.





"Certains ont accumulé plusieurs décennies en France, c'est toute une vie qu'ils doivent remporter et donc on les aide à cela aussi", a souligné le conseiller.





"Ce soutien du ministère des Armées à ses anciens combattants afin de leur permettre de revenir auprès de leurs familles, de leurs enfants et de leurs petits-enfants s'inscrit dans le cadre des mesures de solidarité que l'Office national des combattants et de victimes de guerre accorde quotidiennement à ses ressortissants. C'est l'honneur de la République que de se soucier de ceux qui ont tant donné pour sa défense", a déclaré Mme Mirallès dans un communiqué à l'AFP.





Le secrétariat d'Etat n'a pas souhaité préciser le montant de cette aide pour préserver la "sérénité" du retour des bénéficiaires. Ce montant a été fixé au regard des besoins et "en accord avec les intéressés et les associations" qui sont historiquement auprès d'eux, a expliqué le conseiller.





Le secrétariat aux Anciens combattants estime à 37 le nombre de tirailleurs sénégalais vivant en France.





Lors d'un premier voyage prévu en avril, une dizaine - dont une majorité ont plus de 85 ans et certains 95 ans - vont d'ores et déjà rentrer au Sénégal, a précisé le conseiller.





Ces personnes sont en majorité seules. "C'est l'une des raisons pour lesquelles ils souhaitent retourner au Sénégal, c'est être avec leurs familles", a-t-il ajouté.





Créé sous le Second Empire (1852-1870) et dissous au début des années 1960, le corps français des "Tirailleurs sénégalais" rassemblait des militaires nés dans les anciennes colonies françaises en Afrique et enrôlés dans l'armée française.





Le terme a fini par désigner l'ensemble des soldats d'Afrique noire qui se battaient sous le drapeau français, quelle que soit leur nationalité ou pays d'origine. Ils ont participé à la Seconde Guerre mondiale et aux guerres de décolonisation, notamment en Indochine et en Algérie. Leur histoire a longtemps été mésestimée, voire ignorée.





Le ministère a indiqué n'avoir "pas connaissance" aujourd'hui de "tirailleurs qui ne seraient pas de nationalité sénégalaise" vivant en France, mais s'il en existait, le dispositif d'aide au retour serait le même.