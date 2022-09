Une femme de 20 ans abattue de 6 balles par la police lors des manifestations en Iran

Depuis plusieurs jours, de nombreuses manifestations font rage en Iran. Elles répondent à la mort de Mahsa Amini, une jeune femme de 22 ans arrêtée et agressée par la police des mœurs. Des manifestations violemment réprimées par le pouvoir en place. À tel point qu’une cinquantaine de personnes sont décédées. Parmi elles, Hadis Najafi, 20 ans. Elle a été abattue de 6 balles tirées par la police iranienne.

La mort de Mahsa Amini, tuée par la police des mœurs pour avoir mal porté de son hijab, a déclenché une vague de manifestations en Iran. De nombreuses femmes ont d’ailleurs coupé les cheveux et brûlé leur hijab en guise de protestation. Rien que la semaine dernière, des milliers de personnes sont descendues dans la rue pour exprimer leur mécontentement à l’égard du régime conservateur du pays.

Selon certaines sources, au moins 41 personnes auraient été tuées lors des manifestations. Toutefois, l’ONG “Iran Human Rights” (IHR) faisait état dimanche soir d’au moins 57 morts. Malheureusement, les coupures d’Internet rendent très difficile la confirmation de ce nombre.

Hadis Najafi, 20 ans, fait partie des personnes ayant perdu la vie. Elle a été abattue par la police par six coups de feu, notamment à la tête, au cou et à la poitrine. Cette dernière participait à une manifestation dans la ville de Karaj, à une vingtaine de kilomètres à l’ouest de la capitale iranienne, Téhéran.

“Tiré dans son cœur”

Les images prises avant la fusillade montrent la femme - sans hijab - mettant ses cheveux blonds en queue de cheval avant de descendre dans la rue.

Le journaliste et activiste Masih Alinejad a annoncé la mort de la jeune femme sur Twitter. Cette dernière a également posté des images des funérailles de la jeune femme.

“Bande de bâtards, vous lui avez tiré en plein le cœur. Pourquoi? Combien de balles faut-il pour tuer une fille de 40 kilos?”, a déclaré sa sœur sur Instagram.

This 20 Yr old girl who was getting ready to join the protest against the murdering of #MahsaAmini got killed by 6 bullets.#HadisNajafi, 20? was shot in the chest, face and neck by Islamic Republic’s security forces.

Be our voice.#????_?????pic.twitter.com/NnJX6kufNW