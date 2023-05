Une femme de 98 ans attaquée par erreur par un chien de police lors d'une intervention près de Lyon

Lors d'une intervention de policiers pour une suspicion de cambriolage à Caluire-et-Cuire, une nonagénaire a été mordue par le chien des forces de l'ordre.











Dans la nuit de vendredi à samedi dernier, les policiers ont été appelés à Caluire-et-Cuire pour une suspicion de cambriolage. Rapidement sur place, les policiers, dont une équipe de la brigade canine, ont constaté des traces d'effraction sur la porte de la maison.





Selon une information de Lyon Mag , confirmée au Figaro par une source policière, les forces de l'ordre auraient d'abord effectué les injonctions verbales comme le veut la procédure. Sans réponse, ils ont lâché le chien policier en lui enlevant sa muselière. L'animal a alors attaqué l'occupante des lieux, une femme âgée de 98 ans qui dormait dans son lit.





La victime va porter plainte