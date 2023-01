Une femme et son nourrisson tués par un ours polaire en Alaska

Une femme et son enfant tués par un Ours Polaire

Le 17 janvier, Summer Myomick, 24 ans, et son fils d’un an, Clyde Ongtowasruck, ont été tués par un ours polaire dans le village reculé de Wales, en Alaska. L’ours a été abattu par un habitant.





Summer Myomick et son fils Clyde ont été mortellement blessés par l’animal lorsqu’il est entré dans le village et a poursuivi plusieurs habitants, avant d’être abattu par l’un d’entre eux. Des policiers et des agents spécialisés doivent être envoyés sur place pour enquêter sur l’attaque. L’école a été fermée et des psychologues sont à la disposition des élèves.