Une femme vêtue d’un t-shirt Charlie Hebdo poignardée à Londres

Une femme poignardée à Londres

Les faits se sont déroulés ce dimanche après-midi à Hyde Park, à Londres, au célèbre “Speakers’ Corner”, le rendez-vous des orateurs publics.

La femme âgée de 39 ans a été poignardée lors des traditionnels discours publics organisés chaque jour dans ce lieu consacré, bien connu des Londoniens. Elle portait un t-shirt Charlie Hebdo au moment de l’agression.





L’auteur des coups de couteau n’a pas encore été interpellé ni identifié, relate la BBC. L’arme a en revanche été retrouvée sur les lieux.





La victime, Hatun Tash, a été hospitalisée mais ses jours ne sont pas en danger. Cette ancienne musulmane convertie au christianisme est une habituée du “Speakers’ Corner” et critique virulente de l’islam. Des militants musulmans auraient d’ailleurs exigé qu’elle ne soit plus autorisée à y plaider sa cause.





Elle a déjà été la cible d’attaque mais c’est la première fois qu’elle subit une agression armée.