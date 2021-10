Une femme violée dans un train aux États-Unis, aucun passager ne l’aide

elle est violée dans un train aucun passager ne l'aide

Dans l’État américain de Pennsylvanie, une femme a été violée dans un train la semaine dernière. La femme a été abordée par un homme qui l’a touchée à plusieurs reprises. Bien que la victime ait tout tenté pour l’arrêter, l’homme l’a déshabillée de force et l’a violée. Il y avait d’autres passagers dans le wagon, mais ils n’ont rien fait.





L’incident a eu lieu vers 22 heures, heure locale, dans un train de la Southeastern Pennsylvania Transportation Authority (SEPTA) au départ de la ville de Philadelphie. Selon les autorités, il y avait “de très nombreuses personnes présentes qui auraient dû faire quelque chose”. La SEPTA qualifie l’incident de “terrible acte criminel”.





Un employé de la société de transport a remarqué l’abus et a immédiatement appelé les services d’urgence, après quoi la victime a été transportée à l’hôpital le plus rapidement possible. “Mais si les autres témoins de cet acte terrible avaient appelé le numéro d’urgence plus tôt, nous aurions probablement pu l’arrêter beaucoup plus tôt”, a déclaré la SEPTA dans un communiqué. Les images de vidéosurveillance montrent clairement les autres passagers ne faisant rien pendant que l’homme viole la femme.





Des faits choquants

La police a depuis arrêté un suspect, Fishton Ngoy, 35 ans, un homme qui a déjà été accusé de viol et d’autres crimes par le passé. La victime ne connaissait pas l’auteur des faits.