Une journaliste fuit l'Afghanistan après une interview télévisée inédite avec un porte-parole des talibans

Une journaliste stars fuit l'Afghanistan

Une journaliste star en Afghanistan, qui avait interviewé un porte-parole de talibans sur une chaîne d'information dès leur arrivée à Kaboul, a décidé de fuir le pays. “J’ai quitté le pays parce que, comme des millions de personnes, je crains les talibans”, a déclaré Beheshta Arghand, 24 ans.





Beheshta Arghand, une présentatrice star de TOLO, une chaîne d’information afghane, a interrogé un haut représentant des talibans le 17 août dernier. Cette interview a fait le tour du monde, car c’était “la première fois dans l’histoire de l’Afghanistan qu’un représentant des talibans apparaissait en direct dans un studio de télévision, assis en face d’une présentatrice”, a déclaré Saad Mohseni, le propriétaire de TOLO, dans les colonnes du Washington Post, affirmant que les talibans essayaient de “présenter un visage modéré au monde”.





Mme Arghand a déclaré à CNN que l’interview était difficile, “mais je l’ai fait pour les femmes afghanes”. “Je me suis dit: ‘L’une de nous doit commencer’. Si nous restons dans nos maisons ou si nous ne nous rendons pas à nos bureaux, ils diront que les femmes ne veulent pas travailler”, a confié Mme Arghand. “Et j’ai dit au membre taliban: ‘Nous voulons nos droits. Nous voulons travailler. Nous voulons être dans la société. C’est notre droit”.





“Je crains les talibans”

Quelques jours plus tard, la journaliste afghane a décidé de quitter l’Afghanistan, invoquant les dangers auxquels sont confrontés tant de journalistes et d’Afghans ordinaires. “J’ai quitté le pays parce que, comme des millions de personnes, je crains les talibans”, a-t-elle confié à la chaîne américaine.