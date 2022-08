Une omelette géante de 10.000 oeufs pour le 15 août à Malmedy

À Malmedy, les festivités du 15 août sont synonyme d'omelette géante. Cette année, la confrérie des chevaliers de l'omelette géante célèbrera la 25e édition de l'événement en revenant aux fondamentaux, soit 10.000 œufs.





"L'an passé, à cause de la crise sanitaire, nous avions réalisé une plus petite omelette, constituée de 5.000 œufs mais, cette année, on revient aux quantités habituelles", se réjouit Bénédicte de Bournonville Mathy, présidente de la confrérie et grand-maître. Tous issus de la région, les ingrédients qui composent l'omelette sont offerts par la confrérie, soutenue par des sponsors.



"Il y aura ainsi 10.000 œufs, 50 kilos de lard, 1,5 kilo de ciboulette et plusieurs litres d'huile", détaille la présidente. L'omelette, qui sera offerte gratuitement aux visiteurs, sera préparée par les membres de la confrérie ainsi que par ceux de confréries amies. "Elle sera cuite au feu de bois dans une poêle de quatre mètres de diamètre", ajoute Bénédicte Mathy.