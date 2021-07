Une star de TikTok meurt en direct après une chute de 43 mètres

Xiao Qiumei, meurt d'une chute

Xiao Qiumei, une Chinoise de 23 ans très populaire sur le réseau social TikTok, est récemment décédée après avoir chuté d’une grue. La jeune femme, grutière de profession, serait tombée en se filmant pendant qu’elle dansait.

Le dramatique accident s'est produit le 20 juillet dernier à Quzhou, dans la province chinoise du Zhejiang, relate le tabloïd britannique The Sun.





Xiao Qiumei y travaillait comme grutière. La jeune femme postait régulièrement des vidéos au sommet des grues sur TikTok, réseau social sur lequel elle comptait plus de 100.000 abonnés. Le jour de l’accident, Xiao Qiumei se filmait en direct alors qu’elle était en haut d’une grue de 43 mètres.





Sur la vidéo, on peut voir Xiao Qiumei effectuer quelques pas de danse. Soudain, la caméra pivote, on entend des cris et son téléphone portable filme la chute tout en tombant lui aussi dans le vide.