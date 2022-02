Une star du football marocain fait don d’une maison aux parents de l’infortuné Rayan

Abdel Razzaq Hamdallah,

Un jour après que le corps du petit Rayan a été sorti du puits, la star marocaine du football Abdel Razzaq Hamdallah a promis aux parents une maison entièrement meublée, a-t-il annoncé sur Instagram.





L’attaquant marocain de 31 ans Abdel Razzaq Hamdallah, qui joue dans le championnat saoudien, a annoncé qu’il faisait don d’une “maison entièrement équipée à la famille de Rayan”. “J’ai décidé de les aider en mon nom, au nom de ma famille et au nom de tous les Marocains et musulmans, et de leur redonner un peu de joie”, a déclaré la star du football.





En Belgique, plusieurs joueurs ont rendu hommage au garçon décédé tragiquement. Après son but contre le Club Bruges, Tarik Tissoudali, l’attaquant de l’AA Gent, a reçu un maillot spécial sur lequel était inscrit le nom de Rayan et la phrase en arabe “Nous appartenons à Allah et à Lui nous retournerons”.