Une tentative de cambriolage tourne mal à Montpellier: les malfaiteurs tombent dans une piscine en prenant la fuite

Les malfaiteurs tombent dans une piscine durant leur fuite

Dans la nuit de samedi à dimanche, une patrouille de police appelée pour une tentative de cambriolage a surpris trois individus dans le jardin d'une habitation, à Montpellier, dans le sud de la France. Deux d’entre eux sont tombés dans une piscine en tentant de prendre la fuite, rapporte Midi Libre.





0h30, dans la nuit de samedi à dimanche dernier. La police nationale de Montpellier est alertée qu’une tentative de cambriolage est en cours dans le quartier des Aubes. Trois individus sont dans un jardin et l’un d’entre eux essaye de forcer des volets. Le trio tente de s’enfuir à travers des jardins à l’arrivée des forces de l’ordre.





Dans leur fuite en pleine nuit, deux malfaiteurs tombent au fond de la piscine d'une habitation, avant de parvenir à s’extirper de l’eau. Si le troisième cambrioleur parvient à s’évaporer dans la nature, les deux apprentis nageurs sont rattrapés par la patrouille de police et placés en garde à vue, indique 20 minutes.