Une violente agression de plusieurs femmes dans un restaurant secoue la Chine

Plusieurs femme victime d'agression violente en Chine

Ce 10 juin, plusieurs femmes ont été rouées de coups dans un restaurant de la ville de Tangshan, au nord-est de la Chine. Neuf hommes ont été arrêtés pour avoir pris part à cette agression, qui a ravivé le débat sur les violences faites aux femmes dans le pays.

La vidéo montre l’un des hommes s’approchant d’une table où quatre femmes sont assises. Il pose sa main sur le dos de l’une d’elles. Lorsque la femme le rejette à plusieurs reprises, il devient furieux et la frappe.





La femme se défend et une bagarre éclate durant laquelle un groupe d’hommes entre en trombe dans le restaurant et attaque la femme et ses compagnes de table. Jetées au sol, elles reçoivent ensuite des coups de pied et l’une d’elles se voit même être assommée par une chaise.





La femme qui avait repoussé les avances de l’homme a ensuite été traînée dehors et battue devant les passants et les clients du restaurant qui regardent l’agression sans intervenir.





Les photos de la victime allongée sur une civière, le visage tuméfié et ensanglanté, ont été massivement partagées sur Internet.