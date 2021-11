Une voiture garée au même endroit pendant 47 ans va devenir une attraction touristique

Une voiture garée depuis 47 ans crée l'insolite

La voiture d’un retraité italien, garée depuis 47 ans sur le même emplacement, était devenue une curiosité locale. Elle a finalement dû être déplacée mais... avec les honneurs dus à son “rang”.





La Lancia Fulvia de 1970 avait été garée pour la dernière fois en 1974 sur un emplacement de la rue Zamboni, à Conegliano, dans la province de Trévise (Vénétie, nord-est de l’Italie). Son propriétaire, Angelo Fregolent, aujourd’hui âgé de 94 ans, tenait à l’époque avec son épouse un kiosque à journaux au rez-de-chaussée de leur habitation, rapportent Il Gazzettino et Cnews. La voiture servait, en réalité, d’espace de stockage. Quand il a décidé de prendre sa retraite, Angelo a laissé le véhicule au même endroit et il n’a plus bougé... pendant près d’un demi-siècle.





Une insolite longévité telle que la vieille Lancia est devenue une petite célébrité locale avant que sa réputation ne s’étende au-delà des frontières de la ville, de la région et du pays. Pour preuve, les touristes de passage s’arrêtaient régulièrement pour la prendre en photo et connaître son histoire. Elle est d’ailleurs toujours visible et référencée sur Google Maps. Elle était étonnamment toujours en règle d’assurance et de taxe de mise en circulation, selon Il Gazzettino, dont l’enseigne trône encore sur la façade.





Le 20 octobre dernier, l’histoire s’est malheureusement terminée. Son premier chapitre, du moins. Le véhicule a en effet dû être déplacé par les services communaux en raison de travaux de voirie. Son propriétaire a accepté à condition que son ancêtre ne finisse pas comme une épave sur le chantier d’une entreprise de démolition.