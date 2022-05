Variole du singe : un premier cas suspect détecté en France

Ce cas a été détecté en Île-de-France, a annoncé la direction générale de la Santé (DGS). Des dizaines de cas suspects ou confirmés ont été relevées en Europe et en Amérique du Nord.





«Plusieurs cas d'infections autochtones à Monkeypox (autre nom de la variole du singe) ont récemment été signalés (...) par le Royaume-Uni, le Portugal, l'Espagne et la Suède, notamment chez des hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes», précise la DGS. «Des cas suspects sont en cours d'investigation dans de nombreux pays», ce qui constitue un «phénomène inhabituel», appuie l'organisme.