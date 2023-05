Yahya Jammeh: Ce que les USA ont fait de sa propriété du Maryland

En Gambie, les Etats-Unis soutiennent le projet de création d’un tribunal hybride de la Cedeao pour juger les présumés crimes commis sous l’ancien président Yahya Jammeh. Lors d’une récente sortie médiatique, l’ambassadrice des USA dans le pays a indiqué que l’oncle Sam formait des juges et du personnel judiciaire en vue du procès.



« Nous sommes certains que le gouvernement gambien fera ce qu’il faut avec ces fonds »



Sharon L. Cromer a également fait savoir que son pays avait engagé des poursuites contre un gambien vivant aux USA. Ce dernier est accusé de violation des droits de l’homme sous Jammeh.



L’autre information portée à la connaissance du public c’est la vente de la propriété de l’ex-président gambien aux Etats-Unis. « Nous avons vendu la propriété de Jammeh dans le Maryland et nous allons confisquer et renvoyer les fonds en Gambie. Nous sommes certains que le gouvernement gambien fera ce qu’il faut avec ces fonds » a déclaré la diplomate selon le site d’informations gambien The Point.



Ousman Sonko inculpé



Le prédécesseur d’Adama Barrow est actuellement en exil à Malabo en Guinée Equatoriale. Il avait été accueilli dans ce pays du centre de l’Afrique en 2017 après sa défaite aux élections présidentielles.



Ousman Sonko, son ancien ministre de l’intérieur avait été inculpé en Suisse le mois dernier. L’homme est accusé d’avoir participé à des crimes contre l’humanité sous le règne de son champion.