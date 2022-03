Yannick Jadot critique les « complaisances » de Mélenchon face à Poutine

Yannick Jadot critique Melenchon

Invité de Sud Radio, Yannick Jadot a critiqué les “complaisances" de Mélenchon face à la politique de Poutine. Plus tard, la candidate socialiste, Anne Hidalgo, a également attaqué l’”insoumis” pour son discours lors de son meeting de la veille à Lyon.





Interrogé sur les ondes de Sud Radio ce lundi matin, Yannick Jadot a commenté la situation en Ukraine et a donné ses solutions pour apaiser le conflit. Selon le candidat écologiste, il faut « continuer à infliger des sanctions massives à Poutine et à son oligarchie », « montrer que l’Union européenne est extrêmement ferme », poursuivre le « soutien à la résistance ukrainienne, qui est héroïque ». « Le président russe ne fait plus la guerre à une armée ukrainienne, mais à la population civile, a-t-il dénoncé. Le seul sujet de Poutine depuis vingt ans, c’est de combattre la démocratie dans son pays et à ses frontières. »





L’eurodéputé a ensuite fustigé la position de Jean-Luc Mélenchon face à la Russie de Vladimir Poutine. « Il se prend pour Jean Jaurès maintenant. Mais Jaurès doit hurler dans sa tombe. » Yannick Jadot déplore l’opposition de Mélenchon aux sanctions contre la Russie et le refus d’armer la résistance ukrainienne. «Tous ses grands discours sur la paix masquent ses complaisances et ses capitulations face à Poutine, a-t-il également lancé. Vous imaginez Jean Jaurès défendre les bombardements des populations civiles en Syrie? Vous imaginez Jean Jaurès défendre l’assassinat des opposants politiques en Russie? Vous imaginez Jean Jaurès défendre des crimes de guerre?»





“Mélenchon réécrit l’histoire”

Plus tard dans la journée, c’est la candidate socialiste, Anne Hidalgo qui a critiqué à son tour le discours de l’”insoumis”. Durant son meeting à Lyon dimanche, le candidat à la présidentielle a attaqué François Hollande estimant qu’il “a déclenché la guerre au Mali, et Macron l’a continuée ». « Définitivement non ! Maintenant Jean-Luc Mélenchon réécrit l’Histoire. Plus que jamais la France a besoin de la gauche républicaine et européenne », a répondu Anne Hidalgo sur Twitter.