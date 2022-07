Zelensky appelle la communauté internationale à aider l’Ukraine à se reconstruire: “La tâche commune du monde démocratique”

Zelensky appelle à l'aide

La reconstruction de l'Ukraine est "la tâche commune de tout le monde démocratique", a déclaré lundi le président ukrainien Volodymyr Zelensky en ouverture de la conférence de Lugano, qui doit dessiner les contours de la future reconstruction du pays en guerre.

