Zelensky demande un soutien financier à l'Otan: l’Ukraine a besoin de “5 milliards de dollars par mois”

Zelensky sollicite un soutien financier à l'Otan

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a demandé mardi aux pays de l'Otan réunis en sommet à Madrid de l'artillerie moderne et un soutien financier pour faire face à l'invasion de son pays par les forces russes.





“Pour que nous brisions la prépondérance de l’artillerie russe, un avantage significatif, il nous faut beaucoup plus de ces systèmes modernes, de cette artillerie moderne”, a indiqué M. Zelensky lors de son intervention par vidéo.





“Cinq milliards de dollars par mois”

Il a affirmé que “le soutien financier à l’Ukraine est aussi important que l’aide à l’armement” au vu de son “déficit de plusieurs milliards de dollars”, alors que Moscou bénéficie des revenus de ses exportations de pétrole et de gaz. Selon lui, l’Ukraine a besoin “d’environ 5 milliards de dollars par mois” pour assurer sa défense.





Renforcer les sanctions contre Moscou

“Si vous définissez vraiment la Russie comme la menace principale, vous devez soutenir pleinement sa première et principale cible”, a poursuivi M. Zelensky, assurant que l’Ukraine combattait pour “le futur ordre mondial”. Le président ukrainien a aussi une nouvelle fois appelé à renforcer les sanctions contre Moscou, une “nécessité absolue” qui “stoppera sa capacité à payer la guerre”.





L’Ukraine en déroute dans l’Est

L’Ukraine reçoit déjà des armements lourds et un soutien des pays occidentaux mais fait face dans certaines zones du front à de puissants assauts des forces russes. Les troupes ukrainiennes ont ainsi dû se retirer récemment de la ville de Severodonetsk, dans l’Est, après des semaines de combats acharnés.





L’Ukraine peut compter sur l’Otan

“L’Ukraine peut compter sur nous aussi longtemps qu’il faudra”, a déclaré le secrétaire général de l’Otan, Jens Stoltenberg, lors du sommet de l’organisation à Madrid, alors que l’invasion russe est entrée dans son cinquième mois. Dans une déclaration commune, les dirigeants de l’Alliance atlantique s’engagent ainsi à “renforcer encore leur soutien politique et pratique” à l’Ukraine. Ils disent s’être mis d’accord avec Kiev sur un nouveau plan d’aide, qui doit en particulier “accélérer la livraison d’équipements militaires non létaux” et améliorer les défenses” ukrainiennes contre les cyber-attaques.





“L’épouvantable cruauté” russe

“L’épouvantable cruauté de la Russie provoque d’immenses souffrances humaines et des déplacements massifs, touchant de manière disproportionnée les femmes et les enfants. La Russie porte l’entière responsabilité de cette catastrophe humanitaire”, écrivent-ils dans le document. Ils somment Moscou de fournir un accès humanitaire “sans entrave” aux zones touchées et de retirer “immédiatement” ses troupes, et promettent d’oeuvrer pour poursuivre les responsables de crimes de guerre, “y compris les violences sexuelles liées au conflit”.





Quid des exportations ukrainiennes?