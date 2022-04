Zelensky veut rencontrer Poutine pour "mettre fin à la guerre"

Dans le métro de Kiev, Volodymyr Zelensky a donné une conférence de presse pour revenir sur la situation de l'Ukraine, près de deux mois après le début de la guerre.



Le président Volodymyr Zelensky a tenu une conférence de presse depuis le métro de la capitale ukrainienne où il a réitéré son appel à une rencontre avec son homologue russe ce samedi 23 avril.



Alors que le siège de Marioupol par les forces russes se concentre toujours sur le vaste complexe métallurgique où sont réfugiés les derniers militaires ukrainiens, Volodymyr Zelensky a également mis en garde Vladimir Poutine sur les conséquences d’une attaque russe sur l’usine d’Azovstal. Le point sur la situation au 59e jour de la guerre en Ukraine.



Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé de nouveau ce samedi à rencontrer son homologue russe Vladimir Poutine “pour mettre fin à la guerre”.



“Je pense que celui qui a commencé cette guerre pourra y mettre fin”, a affirmé Zelensky lors d’une conférence de presse à l’intérieur d’une station de métro du centre-ville de Kiev, répétant qu’“il n’avait pas peur de rencontrer” Vladimir Poutine si cela permettait de parvenir à un accord de paix entre la Russie et l’Ukraine.



“J’ai insisté dès le début sur les négociations avec le président russe”, a-t-il rappelé. Avant d’ajouter: “Ce n’est pas que je veux (le rencontrer), c’est que je dois le rencontrer de façon à régler ce conflit par la voie diplomatique”.



Kiev abandonnera les négociations avec Moscou si ses militaires, retranchés dans le vaste complexe métallurgique d’Azovstal à Marioupol, dans le sud-est de l’Ukraine, sont tués par l’armée russe, a déclaré samedi le président ukrainien Volodymyr Zelensky.



“Si nos hommes sont tués à Marioupol et si des pseudo-référendums sont organisés dans la région de Kherson (sud), alors l’Ukraine se retirera de tout processus de négociation”, a affirmé Volodymyr Zelensky lors de cette même conférence de presse à Kiev.



Une nouvelle tentative d’évacuation de civils depuis Marioupol, encerclée et presque entièrement sous contrôle russe, vers Zaporijjia a échoué, a indiqué samedi un adjoint au maire de Marioupol sur son compte Telegram.



Selon Petro Andriouchtchenko, quelque 200 résidents de cette ville portuaire et industrielle sur la mer d’Azov avaient commencé à se rassembler pour être évacués lorsqu’ils ont été “dispersés” par l’armée russe. Certains auraient été ensuite contraints de monter dans des bus en partance pour Dokoutchaïevsk, une localité occupée par les Russes, à 80 km au nord.



“Les gens n’avaient pas le droit de quitter le bus”, a fustigé l’adjoint au maire, précisant que les Russes auraient évoqué “des tirs de la part des nationalistes (ukrainiens) sur le lieu d’évacuation” pour justifier ce changement d’itinéraire.



“Les forces armées russes ont mis aujourd’hui hors service, avec des missiles de haute précision et de longue portée, un terminal logistique de l’aérodrome militaire près d’Odessa où était stocké un important lot d’armes étrangères livrées par les Etats-Unis et des pays européens”, a indiqué le ministère russe de la Défense dans un communiqué.



Par ailleurs, huit personnes ont été tuées et au moins 18 autres blessées dans des frappes russes samedi sur la ville portuaire d’Odessa dans le sud de l’Ukraine, selon un nouveau bilan annoncé par le président ukrainien Volodymyr Zelensky.



“Huit personnes sont mortes à ce stade, et 18 ou 20 autres sont blessées”, a affirmé Volodymyr Zelensky lors de sa conférence de presse.

Au total, les missiles russes de haute précision ont visé samedi 22 sites militaires ukrainiens, notamment trois dépôts d’armes et de munitions près d’Ilitchiovka et de Kramatorsk qui ont été détruits, selon le ministère.



Pour sa part, l’aviation russe a effectué samedi des frappes aériennes contre 79 sites militaires ukrainiens, en visant notamment 16 dépôts d’armes d’artillerie et de carburants, selon la même source.



Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken se rendra à Kiev dimanche, a annoncé samedi le président ukrainien Volodymyr Zelensky, deux mois jour pour jour après le début de l’invasion russe.

“Demain, des officiels américains viendront chez nous: je rencontrerai le ministre de la Défense (Lloyd Austin) et Antony Blinken”, a déclaré Zelensky lors de sa conférence de presse organisé dans une station de métro sur la place centrale de Kiev. Ce sera la première visite officielle de représentants du gouvernement américain en Ukraine depuis le 24 février.