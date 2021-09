Zoom sur la vaccination en Europe: qui sont les mauvais élèves de la classe?

Vaccination contre la Covid en Europe

Environ la moitié des habitants de l’Union européenne ont désormais été vaccinés contre le coronavirus. La Belgique fait partie des bons élèves avec un taux de vaccination de plus de 70%. La Flandre a même le cap des 80% en ligne de mire. Cependant, la situation n’est pas aussi optimale partout. Certains États membres accusent un retard important. Et aux frontières extérieures de l’UE, la situation est encore plus dramatique.

Selon les dernières données compilées par le site web Our World in Data (OWID), utilisé notamment par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), 54,53 % des habitants de l’UE ont déjà reçu au moins une première injection du vaccin contre le coronavirus. 48,99% ont été entièrement vaccinés.





Si l’on prend uniquement en compte la population adulte, le taux de résidents entièrement vaccinés excède même les 70 %. C’est ce qu’a communiqué Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, sur les réseaux sociaux il y a une semaine. Il s’agissait d’un objectif que l’UE s’était fixé pour la fin de l’été.

La Belgique parmi les bons élèves

Les meilleurs élèves de l’UE sont le Portugal, l’Islande, Malte, l’Espagne et le Danemark. Le Portugal est le leader incontesté en ce qui concerne le nombre d’habitants ayant déjà reçu au moins une dose du vaccin (86,09%), tandis que Malte décroche la palme pour les personnes complètement vaccinées (80,52%).





La Belgique fait bonne figure avec une place dans le top 10. Selon Our World In Data, nous occupons la huitième place en ce qui concerne les résidents qui ont déjà reçu une première injection (72,73 %) et la sixième place pour le nombre de personnes entièrement vaccinées (70,53 %). Si la Flandre devait être incluse séparément dans la liste, elle obtiendrait un score encore plus élevé. Avec 79,44 % des habitants ayant reçu au moins leur première injection, le nord du pays pointerait à la quatrième place. Mieux encore, avec 77,22 % de personnes entièrement vaccinées, elle occuperait même la troisième place.





Cependant, la situation n’est pas aussi bonne partout ailleurs. En témoigne le bas du classement. De nombreux pays d’Europe de l’Est sont fortement à la traîne dans leurs campagnes de vaccination. En Bulgarie, lanterne rouge, moins de 16 % de la population est partiellement ou totalement vaccinée. La Roumanie ne fait guère mieux, puisque 27 % seulement de la population est partiellement ou totalement vaccinée. Pourtant, la Roumanie faisait partie des meilleurs élèves au début.





La Croatie, la Slovaquie, la Lettonie et la Slovénie restent dans la fourchette des 40%. La Pologne est juste au-dessus de 50%: 51,35% ont déjà reçu leur première dose, 50,16% sont complètement vaccinés.





L’UE plus vulnérable

Le fait que tous les États membres ne soient pas aussi performants n’est pas une bonne nouvelle. Tant pour les pays concernés que pour les autres. “Nous ne pouvons pas nous permettre que certaines parties de l’Europe soient moins protégées”, analyse la commissaire européenne à la Santé, Stella Kyriakides. “Cela nous rend tous plus vulnérables”.





Là où le virus continue de circuler, de nouveaux variants peuvent apparaître. Et les nouvelles vagues de contaminations qu’ils provoquent pourraient sérieusement entraver la relance de l’Union européenne.





Un taux de vaccination de 3% en Arménie

Le retard vaccinal en l’Europe de l’Est n’est pas dû à une pénurie de vaccins, car il y en a suffisamment. Il existe cependant une grande méfiance à l’égard des vaccins, et ce malgré le fait que des pays comme la Bulgarie, la Roumanie, la Hongrie, la Pologne et la République tchèque affichent des taux de mortalité parmi les plus élevés de l’UE. Les causes? La désinformation, l’ignorance et une profonde méfiance à l’égard des autorités. C’est ce qu’affirme un rapport publié par le Conseil européen des relations internationales, le premier think-tank pan-européen.