22 Décembre 2011 / 22 Décembre 2021 : 10 ans après, l’affaire Ndiaga Diouf, une histoire sans fin…

C’était le 22 Décembre 2011, un peu vers midi, lorsqu'un groupe de jeunes nervis est signalé devant la mairie de Mermoz Sacré Cœur dirigée par Barthélémy Dias, l’un des opposants les plus acerbes au régime du Président Abdoulaye Wade. En position de légitime défense comme il l’a affirmé plus tard au micro des journalistes sur place, Barthélémy Dias tire dans le tas. La suite on la connaît. Ndiaga Diouf, un jeune lutteur de la banlieue est touché. Il rendra l’âme au cours du repli de ses camarades.