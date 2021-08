Accident mortel à Kaolack : Le chauffeur du camion malien sous mandat de dépôt

Du nouveau dans l’affaire de l’accident qui avait fait 4 morts dimanche dernier à Kaolack. D’après des informations de la Rfm, le chauffeur du camion malien qui a écrasé un taxi à hauteur du Cœur de ville de Kaolack, a été placé sous mandat de dépôt.



La radio du groupe Futurs médias informe que le mis en cause, qui a avoué aux enquêteurs s’être endormi au volant, sera jugé le 25 août 2021.



Pour rappel, l’accident avait déclenché de vives tensions à Kaolack et à Bamako. En effet, en représailles à la furie des populations de Kaolack qui ont saccagé le camion malien impliqué dans l’accident, des populations maliennes s’en sont pris, à leur tour, à des camionneurs sénégalais à Bamako.



Les gouvernements malien et sénégalais avaient sorti des communiqués pour appeler les populations au calme.