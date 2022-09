Accusations de viol : jeudi décisif pour Sitor Ndour

Sitor Ndour sera entendu sur le fond ce jeudi par le juge du deuxième cabinet, Mamadou Seck, chargé de faire la lumière sur les accusations de viol dont il fait l’objet de la part de sa domestique. Dans son édition d’hier, Les Echos avait annoncé que l’audition avait déjà eu lieu avant de corriger cette méprise ce jeudi.



L’ancien directeur général du COUD fera donc face, ce jeudi, au magistrat instructeur. Depuis le début de la procédure, il nie les faits. Selon le journal, il pourrait être confronté à sa victime présumée.



Dans tous les cas, l’audition au fond marque une étape importante pour le mis en cause. C’est à la suite de ce face-à-face avec le magistrat instructeur qu’il a le droit de déposer une demande de liberté provisoire. Ce que les avocats de Sitor Ndour ne devraient pas tarder à faire, de l’avis de Les Echos.



Mamadou Seck a démarré, depuis mardi, les auditions dans le cadre de cette affaire. Ce jour-là, c’est l’accusée qui s’est présentée à son bureau. Elle a confirmé sa plainte et maintenu ses accusations contre Sitor Ndour.



Sa mère, sa tante et la sage-femme qui l’a accueillie le jour des faits à l’hôpital Philippe Maguilène Senghor, sont passées hier, mercredi.



D’autres auditions sont au programme du juge du deuxième cabinet. Les Echos annonce trois gynécologues et d’autres témoins.