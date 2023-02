Affaire Adji Sarr : Ousmane Sonko fixé sur son sort le…

Ousmane Sonko fixé sur son sort le…

Les avocats du leader de Pastef, Ousmane Sonko, avaient introduit un appel contre l’ordonnance de renvoi et de mise en accusation du Doyen des juges, Oumar Maham Diallo, devant la Chambre d’accusation. Cette demande devait être examinée, ce jeudi, mais les avocats de Ousmane Sonko ont demandé un renvoi de la procédure.





La chambre d'accusation se prononcera, finalement, le 14 février prochain.