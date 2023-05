Affaire Adji Sarr - Ousmane Sonko : Reprise de l’audience, début de l'interrogatoire des témoins

Le procès Ousmane Sonko-Adji Sarr a repris au tribunal de Dakar après un peu plus de deux heures de pause. Place désormais à l’interrogatoire des témoins qui sont au nombre de sept présents à l’audience.





Pour rappel, Adji Sarr a maintenu, lors de son interrogatoire par le Juge, ses accusations de viols contre l'opposant Ousmane Sonko, délibérément absent d'un procès manipulé selon lui par le pouvoir pour l'empêcher d'être candidat à la présidentielle en 2024.





"Cinq fois", a répondu Adji Sarr au président de la chambre criminelle qui lui demandait à combien de reprises M. Sonko aurait abusé d'elle dans le salon de beauté de la capitale où elle travaillait.





Adji Sarr, en grande robe et coiffe rouge, a relaté sans détour les actes que M. Sonko, affirme-t-elle, lui a imposés entre fin décembre 2020 et début février 2021, jusqu'à ce qu'elle dépose une plainte qui a secoué le monde politique.







La jeune femme d'un peu plus de 20 ans a aussi rapporté les menaces de mort dont elle dit avoir fait l'objet, autre chef d'accusation retenu contre le président du parti Pastef-les Patriotes et troisième de la présidentielle en 2019.





"Il a menacé de me faire licencier si j'en parlais ou de mettre à mes trousses des jeunes pour me régler mon compte", a-t-elle dit. M. Sonko venait armé au salon Sweet Beauté, a-t-elle déclaré: "J'ai eu peur en voyant les armes avec lesquelles il menaçait de me tuer".







M. Sonko, 48 ans, a reconnu être allé se faire masser pour apaiser des douleurs de dos chroniques. Mais il a toujours réfuté les accusations et crié au complot du pouvoir pour l'écarter de la présidentielle.







Disant craindre pour sa sécurité, il a annoncé qu'il ne répondrait plus aux convocations de la justice sans garantie de l'Etat pour son intégrité physique.







M. Sonko est présumé être resté à Ziguinchor, ville dont il est le maire et où il s'est retiré il y a plusieurs jours, à des centaines de kilomètres de Dakar.