Affaire Astou Sokhna : la gynécologue et l’ex-directeur de l’hôpital de Louga risquent gros

La partie civile dans l’affaire Astou Sokhna, la dame décédée en couches le 1er avril à l'hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga, va déposer une plainte contre la gynécologue en service le jour des faits et l’ex-directeur de l’établissement de santé, limogé après le drame. Ils sont accusés de non-assistance à personne en danger et homicide.



«Nous estimons que ce dossier ne devait pas aller en flagrant délit. Nous voulons qu’un juge investigue dans cette affaire», plaide l’avocat de la partie civile, Me Ousseynou Gaye, repris par Le Quotidien dans son édition de ce jeudi.



Ce dernier s’exprimait hier, mercredi, après le renvoi au 5 mai prochain du procès des sages-femmes mises en cause dans cette affaire et dont quatre sont sous mandat de dépôt. Ces dernières sont poursuivies pour non-assistance à personne en danger.



«Si la conséquence de cette charge est la mort, il faut régler le problème de la mort, insiste Me Gaye. Une gynécologue qui se permet, depuis chez elle, de faire établir un certificat de mort, c’est un problème. Ils n’ont pas respecté le protocole sanitaire. Cette légèreté est coupable et ne doit pas être laissée.»