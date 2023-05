Affaire Babacar Touré : Ousmane Sonko évoque la "collusion" entre Frédéric Napel et Oumar Maham Diallo

Frédéric Napel est partie civile dans l’affaire du journaliste Babacar Touré aujourd’hui en prison. Mais pour Ousmane Sonko, il est plutôt un complice et un acolyte du doyen des juges Maham Diallo. Mieux, le leader du Pastef affirme détenir les preuves de ses propos.





«Je détiens des éléments sonores où Napel affirme que c’est Maham Diallo lui-même qui l’a fait venir de Guinée-Bissau pour qu’il assure sa sécurité. Il lui a aussi demandé d'assurer la sécurité de la plaignante. Dans le même audio, il intervient dans le dossier d’une personne qui a été arrêtée pour trafic de billets de plus d’un milliard. Dans cet audio, Napel affirme que l’ancien Cemga préparait un coup d’Etat le 3 avril et c’est lui qui l’a empêché en parlant au président Sall», note le leader du Pastef.





Selon Sonko, «Napel fréquente le bureau du doyen des juges et sert de relais entre lui et autre chose. Dans cet audio aussi, il affirme que c'est le ministre de la Justice et celui de l’Intérieur qui lui ont demandé de porter plainte contre le journaliste Babacar Touré et Sonko. Il va jusqu’à dire que Babacar Touré sera jugé au mois de juin et sera condamné à 25 millions et six mois et Ousmane Sonko au mois d'août et condamné à 500 millions et un an ferme. Ces engagements lui ont été donnés par le ministre de la Justice et celui de l’Intérieur».