Affaire Batiplus : La Cour Suprême maintient Rachelle Sleylaty en prison

Selon le journal Les Échos qui vend la mèche dans sa parution de ce vendredi, la Cour suprême s'est prononcée, hier, sur l’affaire Batiplus.







La plus haute juridiction, statuant publiquement, a rejeté le pourvoi formé par les avocats de Rachelle Sleylaty contre l’arrêt de la Chambre d’accusation qui avait refusé la liberté provisoire à leur cliente.





Une décision qui prolonge le séjour carcéral de Rachelle Sleylati.





Pour rappel, le doyen des Juges, Samba Sall, avait ouvert une information judiciaire contre Christian Samra (ex- Dg de Batiplus et auteur de la plainte), Rachelle Sleylaty, son fiancé Rabih Kfoury et ses parents poursuivis pour des chefs d’association de malfaiteurs, faux et usage de faux en écriture de commerce, abus de confiance, blanchissement et complicité.