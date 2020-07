Affaire Batiplus : Le Doyen traque les biens de Rachelle Sleylaty, de son fiancé et de ses parents

Rebondissement spectaculaire dans l’affaire du scandale à la société Batiplus où le préjudice subi est estimé à près de 2,8 milliards de Fcfa.







Selon L'Observateur, le Doyen des juges a lancé la traque de tous les biens de Rachelle Sleylaty et de ses proches visés par une plainte de la famille Farès.





En effet, toutes les banques ont été saisies depuis le 2 juillet dernier après une délégation judiciaire de la Section de recherches de Colobane.





D'après les informations du journal, l’objectif est de savoir si les personnes suspectées détiennent des avoirs dans leurs livres.





La Direction générale Impôts et Domaines et la Bourse régionale des valeurs mobilières ont également été saisies pour tracer les biens des mis en cause.