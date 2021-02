Affaire Bofa-Bayotte : Le journaliste René Capin Bassène suspendu à une décision de la Cour Suprême

La Cour Suprême va statuer, demain jeudi, sur la demande de mise en liberté provisoire du journaliste René Capin Bassène et Cie, renseigne Les Échos.Le juge de la Chambre d’accusation de la Cour d’appel de Ziguinchor avait rejeté la demande de mise en liberté provisoire introduite par son avocat, Me Ciré Clédor Ly, qui s’était pourvu en cassation.Pour rappel, la tuerie a été perpétrée par des hommes armés, le 6 janvier 2018, dans la forêt classée du Bayotte-Est, non loin de Boffa-Bayotte, un village situé en Basse-Casamance.Au moins 16 présumés auteurs de cette tuerie ont été arrêtés.