Affaire Bofa-Bayotte : Le journaliste René Capain Bassène entame une nouvelle grève de la faim

Considéré comme le cerveau dans l’affaire Bofa-Bayotte, le journaliste René Capain Bassène entame une nouvelle grève de la faim illimitée à partir de ce lundi. C'est, du moins, ce que signale le quotidien Libération dans sa parution de ce lundi.