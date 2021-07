Affaire Boffa Bayotte : 7 détenus en soins intensifs

Les 25 inculpés dans l’affaire du massacre de Boffa Bayotte avaient décrété une grève de la faim. Ce, pour exiger leur jugement. Cependant, selon des informations reçues, sept d’entre-eux ont été évacués aux urgences, après six jours de diète.





Le journaliste René Capin Bassène et Cie, qui ont été arrêtés après la tuerie de Boffa Bayotte, sont poursuivis pour association de malfaiteurs, assassinat, participation à un mouvement insurrectionnel et détention d’armes à feu sans autorisation. Ainsi, ils sont en détention préventive depuis trois ans.





«Le délai excessif noté dans le traitement des dossiers judiciaires en général est en parfaite contradiction avec l’article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques dont l’Etat du Sénégal est partie prenante. Lequel dispose que "tout individu arrêté ou détenu du chef d'une infraction pénale sera traduit dans le plus court délai devant le juge ou une autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires, et devra être jugé dans un délai raisonnable ou libéré», avait affirmé le Forum du justiciable dans un communiqué.