Affaire des médicaments non-autorisés à la vente : Zang Haï Dong et Cie séjournent à Rebeuss

Zang Haï Dong et Cie séjournent en Prison

Les personnes arrêtées dans l’affaire des médicaments non-autorisés à la vente ont été édifiées sur leur sort, ce jeudi. Le juge Mamadou Seck du 8ème cabinet a suivi le réquisitoire du parquet. Ce dernier avait requis le mandat de dépôt contre tous. Du coup, le bénéficiaire économique de Dahai Co, Zang Hai Dong, les docteurs Aliou Ba (DG de Dahai Co) et Mamour Niang respectivement Directeur général de Dahai Co et Direction général de Dipro pharma biomedic, Wong Don Wang et Chérif Ba ont obtenu leur ticket d’entrée à la prison de Rebeuss. Ceci, pour association de malfaiteurs, mise en danger de la vie d’autrui et trafic international de médicaments.





Ainsi, ils ont passé leur première nuit à la citadelle du silence.