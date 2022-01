Affaire des passeports diplomatiques : Le député Boubacar Biaye face au juge lundi

Cité dans l’affaire du présumé trafic de passeports diplomatiques, le député Boubacar Biaye fera face au juge du 2e cabinet ce lundi 31 janvier prochain, rapporte Libération.



À signaler que le parquet avait requis le mandat de dépôt contre le parlementaire. Quant à son collègue El Hadji Mamadou Sall, il est déjà envoyé en prison.



Les mis en cause sont poursuivis pour association de malfaiteurs, escroquerie, blanchiments de capitaux, faux et usage de faux et usage de faux sur des documents administratifs et faux en écriture publiques authentifiées.



Pour rappel, l’Assemblée nationale avait levé le 9 novembre 2021, lors d’une plénière, l’immunité parlementaire des députés Boubacar Biaye et El Hadji Mamadou Sall.