Affaire des passeports diplomatiques: Procès renvoyé, les députés Sall et Biaye de retour à la case prison

Procès renvoyés pour Boubacar Biaye et Mamadou Sall

Les députés El Hadj Mamadou Sall et Boubacar Biaye vont retourner en prison. Et pour cause, leur procès, initialement prévu ce jeudi au Tribunal correctionnel de Dakar, a finalement été renvoyé au 21 avril pour citation des parties civiles.





Et leurs demandes de liberté provisoire introduites par leurs avocats respectifs ont été toutes rejetées par le juge pour "risques de trouble à l'ordre public et subordination de témoins".