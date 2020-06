Affaire faux billets : Le procureur requiert 5 ans de prison ferme contre Thione Seck

Si le président de la cour d’appel de Dakar suit le réquisitoire du procureur, le lead vocal du groupe Ram-Dan, passera 5 ans de prison. Poursuivi pour détention de faux signes monétaires, de blanchiment d’argent, Thione Seck a fait face au président de la cour d’appel de Dakar, ce lundi.





Dans son réquisitoire, le représentant du ministère public a demandé une condamnation de 5 ans contre le chanteur. En sus d’une amende de 10 millions de francs Cfa. Ce, après qu’il a demandé la disqualification des faits en détention et mis en circulation de faux billets de banques. En première instance, le chanteur Thione Seck et son codétenu Alaye Djité ont été relaxés dans le cadre de l’affaire des faux billets dans laquelle ils étaient impliqués pour vice de procédure.





Devant la barre, le chanteur a battu en brèche les accusations portées contre sa personne. Il a soutenu qu’il ne savait pas que le sac qu’on lui avait remis contenait de faux billets. « Je ne savais pas que c’était de faux billets. Si j’avais la certitude que c’était des faux billets, je ne comparaitrais pas devant cette juridiction. Ce sont des plastiques et des Kleenex. Je n’ai dit que la vérité dans cette affaire », a déclaré Thione Seck.





Avant de poursuivre : « J’ai des contrats standard à l’international. Cet argent m’a été remis pour 105 concerts que je devais jouer à l’international. C’est un promoteur gambien qui me l’a remis. Par respect et par dignité je n’ai pas voulu ouvrir le sac parce que nous n’avions pas encore signé le contrat. Je réitère en disant que je me suis battu pour en arriver là où je suis. Ce n’est pas au crépuscule de ma carrière que je vais faire des choses qui ternissent mon image. Je suis quelqu’un qui, dans ses musiques, a toujours véhiculé des messages éducatifs. Ce n’est pas à mon âge que je vais me lancer dans ces choses qui ne m’honorent pas et qui ternissent mon image », renseignent nos confrères d’Emedia.





Dans son réquisitoire, le représentant du ministère public estime que les faits qui sont imputés au chanteur ne souffrent d’aucune contestation. A l’en croire, celui-ci s’est versé dans des dénégations systématiques pour se tirer d’affaire. Mais, pour le maitre des poursuites, l’économie de notre pays pouvait en souffrir à jamais.