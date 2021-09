Affaire Sakho et Mangane : Mass Seck perd son bras de fer avec Canal+

Affaire Sakho et Mangane

Le tribunal s'est penché sur l'affaire opposant El Hadj Malick Seck alias "Mass Seck" à Canal+. Ce, à propos de la série "Sakho et Mangane". Dans la forme, les juges ont rejeté les exceptions d'incompétence et de nullité soulevées par Canal+ comme mal-fondées. Ils ont aussi estimé que la demande de Mass Seck était mal dirigée. Ainsi, le producteur a été débouté, renseigne "Libération".