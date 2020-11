Affaire Souleymane Téliko: Le SAES s’en mêle

Le Syndicat Autonome de l’Enseignement supérieur (SAES) se mêle de l’affaire du Président de l’Union des Magistrats Sénégal (UMS) convoqué par l’inspection générale de l’administration de la justice (Igaj) pour une procédure judiciaire.Dans un communiqué, les camarades de Malick Fall ont rappelé que dans le cadre de l’exercice de ses fonctions de magistrat et en sa qualité de président de l’Union des magistrats du Sénégal (UMS), le juge Souleymane Téliko a fait l’objet d’une convocation par l’Inspection générale de l’administration judiciaire pour une procédure disciplinaire.Considérant « l'attachement indéfectible » de leur syndicat à la préservation de l'État de droit, considérant que la convocation de M. Souleymane Téliko, suite à une interview où il a regretté les revers subis par notre justice devant la cour de justice de la Cedeao malgré « nos excellentes ressources humaines », apparaît comme une volonté de musellement des acteurs judiciaires.Cependant, le SAES apporte « son soutien, sans réserve, à M. Souleymane Téliko et à l'UMS pour le combat qu'ils mènent au nom de l'indépendance de la justice sénégalaise.Le Saes invite tous les hommes et organisations épris de justice à rester mobilisés aux côtés des magistrats pour faire barrage aux velléités de musellement de la justice, pour la sauvegarde de la démocratie à laquelle il est très attaché. »