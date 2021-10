Agressions sexuelles sur ses danseuses : Koffi Olomide jugé ce lundi

La star de la rumba congolaise, Koffi Olomidé, 65 ans, est jugé ce lundi en appel, à Versailles, pour agressions sexuelles et séquestration de quatre de ses anciennes danseuses, entre 2002 et 2006. Des accusations qu'il conteste.



Deux hommes présentés par l'accusation comme ses hommes de main, poursuivis pour complicité et relaxés à Nanterre, doivent également être rejugés.



Le procès en première instance s'était tenu à huit clos, en mars 2019, ce que n'ont pas demandé cette fois-ci les parties civiles. A l’époque, le tribunal de Nanterre l'avait condamné à deux ans de prison avec sursis, pour "atteinte sexuelle" sur l'une de ces jeunes femmes, déclarée mineure au moment des faits.



Le ministère public, qui avait requis sept ans d'emprisonnement ferme, avait fait appel de cette condamnation. Le chanteur star de la République démocratique du Congo (RDC) avait été relaxé des poursuites concernant trois des danseuses.



En 2007, une première danseuse avait porté plainte et décrit à la justice ses tournées avec Koffi Olomidé en France, qu'elle dit vivre enfermée près de Paris dans un pavillon surveillé par trois gardes, sans possibilité de sortir, ni de téléphoner. Les trois autres, qui ont déposé plainte en 2009 puis en 2013, confirmeront ce récit, selon l'accusation.



Pour rappel, Koffi Olomidé a déjà été condamné dans son pays, en 2012, à trois mois de prison avec sursis, pour violences contre son producteur. Il avait également été expulsé du Kenya en 2016, pour avoir donné un coup de pied à l'une de ses danseuses, et la Zambie avait émis, en 2018, un mandat d'arrêt à son encontre, pour une agression sur un photographe en 2012.