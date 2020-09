Aibd : Il vole du kérosène et prend 3 mois ferme

Vol de Carburant à l'Aibd

Dans la nuit du 15 au 16 septembre, une patrouille de la brigade de la gendarmerie de l'aérodrome et de LAS (aéroport Blaise Diagne) à interpellé Demba Keita à bord d'un pick-up appartenant à la société de manutention des carburants de l'aviation Dakar Yoff (SmCady).

14 bidons de 20 litres de kérosène, soit 280 litres ont été découverts camouflés sur le siège arrière du véhicule.





Demba Keita prétend qu'il s'agit de déchets de carburant qu'il devait aller verser au dépôt d'ordures de Kirène et qu'il a été tenté d'aller verser le produit. Puis il s'est dédit et explique qu'il a volé le kérosène avec la complicité de son coéquipier Ousmane Diédhiou et du chef d'équipe Goumou Séne. Ces derniers ont réfuté les faits de complicité. Le trio est poursuivi pour association de malfaiteurs et vol en réunion.





Le produit volé était déclassé et devait servir à nettoyer et entretenir certaines pièces de véhicules ou mécaniques. En somme, le produit n'était plus utilisé pour les avions.





SmCady a réclamé le franc symbolique.